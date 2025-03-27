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Владельцы Google Pixel жалуются на неработающие будильники

Владельцы Google Pixel жалуются на неработающие будильники
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Издание 9to5Google обратило внимание на жалобы владельцев смартфонов Google Pixel, связанные с работой будильника. Проблема не масштабная, но тем не менее люди рассказывают о ней всё чаще и чаще.

Отмечается, что в течение последней недели или около того несколько владельцев Google Pixel — в частности серии Pixel 9 — сообщали о проблемах с будильниками, которые не срабатывали по указанному времени. Впервые о неполадках сообщили посетители Reddit ещё в середине марта.

В издании не уверены, в чём конкретно причина сбоя в работе будильников, но это может быть связано с последним обновлением часов, которое вышло в начале марта, но, опять же, журналистам пока трудно сказать наверняка.

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