Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel выпустила тизер «Мстителей: Судный день» с анонсом актёров и Робертом Дауни-младшим

Marvel выпустила тизер «Мстителей: Судный день» с анонсом актёров и Робертом Дауни-младшим
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера Marvel Studios назвала часть актёрского состава фильма «Мстители: Судный день» в прямом эфире, раскрывая по одному актёру каждые 15 минут. После этого компания выпустила ролик почти на две минуты, в котором сделала то же самое, но уже в быстром темпе.

В конце ролика на стуле с подписью Роберт Дауни-младший появляется сам актёр, который смотрит на все стулья и ухмыляется.

Первый тизер «Мстителей: Судный день»

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года.

Материалы по теме
Профессии Джейсона Стэйтема: все фильмы героя про британского работягу
Профессии Джейсона Стэйтема: все фильмы героя про британского работягу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android