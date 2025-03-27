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Marvel раскрыла не всех актёров и персонажей, которые появятся в «Мстителях: Судный день»

Marvel раскрыла не всех актёров и персонажей, которые появятся в «Мстителях: Судный день»
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По данным источников издания The Hollywood Reporter, на вчерашней прямой трансляции Marvel Studios не раскрыла всех актёров, которые снимутся в «Мстителях: Судный день». Пока что компания раскрыла лишь 27 имён, но их, само собой, будет в разы больше.

Как минимум в касте пока что нет Бенедикта Камбербэтча, Тома Холланда и других: эти персонажи появятся почти наверняка, но вчера их не подтвердили.

Скорее всего, анонс каста ленты Marvel Studios хочет разделить на две части. Первую половину раскрыли вчера, а вторая станет известна позднее.

Премьера «Судного дня» состоится 1 мая 2026 года, а «Секретные войны», то есть «Мстители 6», выйдут 7 мая 2027-го.

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