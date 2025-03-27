Гвинет Пэлтроу рассказала, вернётся ли она к роли Пеппер Потс в фильмы Marvel

Актриса Гвинет Пэлтроу недавно рассказала о том, планирует ли она вернуться к роли Пеппер Потс в фильмах Marvel Studios. По словам актрисы, она с радостью вернётся, но пока никакой информации ей не поступало.

Несмотря на это, Гвинет заявила, что продолжает поддерживать дружеские отношения с Робертом Дауни-младшим. Пэлтроу отметила, что с радостью поздравит коллегу 4 апреля, когда ему исполнится 60 лет.

По правде говоря, я не знаю. Думаю, что могу, но я не уверена. Ничего не подтверждено. Это правда, пока информации нет.

В последний раз Гвинет играла Пеппер в «Мстителях: Финал», вышедшем в 2019 году.