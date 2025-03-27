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Эксперт раскритиковал рекомендованный список фильмов для школьников

Эксперт раскритиковал рекомендованный список фильмов для школьников
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Вчера Минпросвещения России подготовило список рекомендуемых фильмов для школьников, среди которых оказались ленты «Иди и смотри», «Майор Гром», «Последний богатырь», «Белорусский вокзал», «Они сражались за Родину» и другие.

Своё мнение о списке лент оставил кинорежиссёр, сценарист, продюсер Виктор Кара. По его мнению, в списке явно есть лишние фильмы, которые трудно рекомендовать.

Трудно назвать «Последнего богатыря» российским фильмом, так же как «Майор Гром». А фильм Сарика Андреасяна «Онегин» до рекомендации явно не дотянул.

При этом классических исторических фильмов в списке недостаточно, отметил эксперт. По его словам, многие сегодняшние студенты даже не знают, кто такие Петька и Анка, поэтому их следует заставлять знакомиться с подобными работами.

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