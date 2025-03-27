Comic Con и «Игромир» вернутся в этом году — единый фестиваль пройдет с 12 по 14 декабря

В соцсетях организаторы Comic Con и «Игромира» объявили, что мероприятия объединят в один фестиваль и проведут его в Москве с 12 по 14 декабря. Фестиваль пройдёт в «Тимирязев Центре».

Фото: Comic Con и «Игромир»

Мероприятие пройдёт в выставочном пространстве «Тимирязев Центр»: один зал займёт «Игромир», а второй – Comic Con. На ивенте гостей ждут громкие релизы из мира фильмов, сериалов и видеоигр, а также новинки настольных игр, развлекательной литературы, комиксов, аниме и манги.

Выставка «Игромир» впервые состоялась в 2006 году, а с 2014 года совместно с ней стал проводиться Comic Con Russia. Оба фестиваля проходили в последний раз в 2019 году. В январе 2025 года товарные знаки «Игромир» и Comic Con приобрела компания «Яндекс».