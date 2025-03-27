Вышел трейлер второго сезона сериала «Формула преступления» — премьера 7 апреля

«Кинопоиск» представил трейлер второго сезона сериала «Формула преступления». Историческое шоу вернётся уже 7 апреля — его можно будет посмотреть на «Кинопоиске» и в «Иви».

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

События второго сезона развернутся в 1896 году и вновь расскажут о приключениях Анастасии Ардашниковой, выпускницы юридического факультета в Сорбонне и ныне частной сыщицы в Санкт-Петербурге. На службу в полицию девушку всё ещё не берут, зато её напарник Тарас Смолокуров делает девушке предложение. Но пара сталкивается с новыми трудностями и расследованиями.

К главным ролям в продолжении вернулись Алина Ланина и Андрей Горбачёв. Всего во втором сезоне будет 16 эпизодов.