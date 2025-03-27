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Драма «Верный друг» с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс выйдет в России 15 мая

Драма «Верный друг» с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс выйдет в России 15 мая
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Кинокомпания «Вольга» объявила о выходе фильма «Верный друг» в российский прокат. Драматическую ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах России уже 15 мая.

Лента расскажет историю девушки Айрис, которая после смерти её самого близкого друга становится наследницей его литературных трудов, а также новой хозяйкой верного пса по имени Аполло. Вместе они проживают общее горе и встают на путь исцеления.

Главные роли в картине исполнили Билл Мюррей («День сурка») и Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»). Режиссёрами и одновременно сценаристами выступили Скотт Макгихи и Дэвид Сигел, авторы «Развода в большом городе».

Постер фильма «Верный друг»

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