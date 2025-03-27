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Стартовали съёмки комедии «Театральная зона» с Никитой Кологривым

Стартовали съёмки комедии «Театральная зона» с Никитой Кологривым
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Начались съёмки комедии «Театральная зона» с Борисом Дергачевым и Никитой Кологривым в главных ролях. Производство ведут студия KIONFILM и Кинокомпания братьев Андреасян.

По сюжету режиссёр тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру… и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно – поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключённых и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену – в поле сражения.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Постановщиком комедии выступает Ашот Кещян. В актёрском составе также задействованы Семён Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие.

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