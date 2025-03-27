Бен Аффлек рассказал, почему его Бэтмен вышел неудачным в фильмах DC

Американский актёр Бен Аффлек поделился своим мнением о собственном варианте Бэтмена в киновселенной DC Зака Снайдера. Актёр появлялся в своём образе четыре раза: в «Бэтмене против Супермена», «Лиге справедливости», расширенной версии «Лиги справедливости» и во «Флэше», однако после этого Warner Bros. взяла на роль Роберта Паттинсона.

Аффлек считает, что его версия Бэтмена была слишком старой для современной аудитории. Актёр признался, что даже его сын боялся смотреть фильмы с отцом, потому что они были очень мрачные и не приносили веселья.

Мой Бэтмен начал становиться слишком старым для современной аудитории. Даже мой собственный сын не смотрел фильмы со мной, потому что боялся. И когда я увидел себя в фильме, то такой: «О, чёрт, у нас проблемы». Именно тогда у нас был режиссёр Зак Снайдер, который хотел продолжить этот путь, и студия WB, которая хотела вернуть молодую аудиторию. Когда у вас есть две сущности и два человека хотят сделать что-то очень разное, это плохой рецепт успеха.

Сейчас Бэтмена в фильмах Warner Bros. играет британский актёр Роберт Паттинсон. Съёмки второй части стартуют до конца 2025 года, а премьера ленты состоится 1 октября 2027-го.