В кинотеатрах России вышел боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом

27 марта в России состоялась премьера фильма «Мастер». Новый боевик с британским актёром Джейсоном Стэйтемом уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в группе CINEMAньяк во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

Сюжет «Мастера» рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основной работе и проявить свои истинные навыки после пропажи знакомой девушки.

Над сценарием «Мастера» трудился Сильвестр Сталлоне, а режиссёром выступил Дэвид Эйр — он вместе с Джейсоном Стэйтемом работал над фильмом «Пчеловод».