Актёр Шон Бин рассказал, почему его персонажи в кино так часто умирают

Британский актёр Шон Бин известен своими ролями в фэнтезийных и фантастических картинах: от «Властелина колец» и «Игры престолов» до «Эквилибриума» и «Сквозь снег». По неведомой причине артисту очень часто достаются роли героев, которые не доживают до финала произведения, о чём не раз шутили зрители в виде мемов.

В недавнем интервью RadioTimes Шон Бин заявил, что и сам заметил схожесть в судьбах своих героев. Актёр отметил, что всегда готов сыграть отличных персонажей, даже если их судьбы изначально предрешены. Впрочем, после множества мемов Бин задумывается о смене амплуа.

Я и сам понял, что мои герои постоянно умирают — это довольно очевидно. Я играл некоторых замечательных персонажей и давно решил, что скорее сыграю их и «умру», чем сыграю обычного персонажа, который доживёт до финала. Но как я увидел эти сотни мемов, то подумал: «Может быть, я должен перестать умирать так часто». Но это меня больше не беспокоит. И, вы знаете, я ведь не то чтобы мёртв!

Ближайшим проектом Шона Бина станет британский триллер «Тени от неба», где он сыграет с Джоном Рисом-Дэвисом — Гимли из «Властелина колец». Премьера картины состоится в 2025 году.