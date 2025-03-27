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В кинотеатрах России вышла драма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном

В кинотеатрах России вышла драма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном
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27 марта в России состоялась премьера фильма «Наступит лето». Чёрно-белую драму с Марком Эйдельштейном уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат Smena и Monumental Pictures.

Лента рассказывает историю детдомовца Никиты, который приезжает из своего родного городка в Москву. Однажды он знакомится с Дэном, молодым сиротой и наследником состоятельной семьи, который предлагает ему дружбу. Несмотря на высокомерие Дэна, Никита то и дело ходит к нему на вечеринки, пока одна из них не заканчивается трагически.

Главные роли в драме сыграли Микита Воронов («Happy End») и Марк Эйдельштейн («Анора»). Режиссёром и автором сценария выступил Кирилл Султанов («Страна может спать спокойно»). Ранее картина получила специальный приз жюри на фестивале «Окно в Европу».

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