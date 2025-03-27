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Ремейк «Белоснежки» вошёл в топ-10 худших фильмов в истории IMDb

Ремейк «Белоснежки» вошёл в топ-10 худших фильмов в истории IMDb
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21 марта состоялась премьера «Белоснежки» — современного ремейка знаменитой сказки от студии Disney с Рэйчел Зеглер («Голодные игры») и Галь Гадот («Чудо-женщина») в главных ролях. Картина сразу же начала получать очень низкие оценки от пользователей Сети и уже входит в десятку худших фильмов в истории на портале IMDb.

Так, по состоянию на 27 марта рейтинг картины на крупнейшем сайте о кино составляет всего лишь 1,6 балла из 10. Технически «Белоснежка» занимает восьмое место в списке худших лент кинематографа, однако пока не входит в него. Возможно, таким образом администрация площадки борется с ревью-бомбингом от пользователей сервиса.

Средняя оценка «Белоснежки»

Средняя оценка «Белоснежки»

Фото: IMDB

Худшие фильмы в истории по версии пользователей IMDb

  1. «Смоленск» (2016) — 1,2 балла
  2. «Волшебник Даниэль» (2004) — 1,2 балла
  3. «Спасти Рождество» (2014) — 1,3 балла
  4. «Ночь в супермаркете» (2012) — 1,3 балла
  5. «Сын человека, который спас Мир» (2006) — 1,5 балла
  6. Elk*rtuk (2015) — 1,5 балла
  7. «Супердетки: Вундеркинды 2» (2004) — 1,5 балла
  8. «Белоснежка» (2025) — 1,6 балла
  9. «Блондинка в шоколаде» (2006) — 1,7 балла
  10. «Манос: Руки судьбы» (1966) — 1,7 балла.
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