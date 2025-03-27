Уже 28 марта в России стартуют продажи смартфонов Poco F7 Pro и F7 Ultra. Цены на первое устройство будут начинаться от 52,9 тысячи рублей, а на второе — от 71,9 тысячи рублей.

Фото: Poco

Оба девайса из линейки получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200×1440, частотой обновления до 120 Гц, максимальной яркостью до 3200 нит, а также поддержкой HDR10+ и технологии Dolby Vision. Что касается процессоров, то Poco F7 Pro работает на Snapdragon 8 Gen 3, а F7 Ultra — на Snapdragon 8 Elite.

POCO F7 Ultra оснащён мощным аккумулятором ёмкостью 5300 мА/ч с поддержкой 120-ваттной зарядки HyperCharge. Стеклянные задние крышки POCO F7 Ultra и POCO F7 Pro выполнены с использованием высококачественного глянцево-матового материала.

Производитель обещает четыре года поддерживать смартфоны обновлениями Android и шесть лет выпускать исправления безопасности.