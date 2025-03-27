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Вышла мемная игра «Русы против ящеров 2»

Вышла мемная игра «Русы против ящеров 2»
Аудио-версия:
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27 марта состоялся релиз игры «Русы против ящеров 2» — продолжения знаменитого мемного слэшера. Сиквел знаменитого проекта уже доступен для покупки в Steam и VK Play.

Видео доступно на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат The Bratans.

Продолжение порадует геймеров полноценной сюжетной кампанией с девятью заданиями, кооперативом до четырёх человек, четырьмя играбельными героями, разнообразными врагами и проработанными боссами. Пользователям вновь предстоит сразиться с опасными ящерами, которые хотят захватить Русь.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Проект основан на аналогичном меме, зародившемся в 2023 году и рассказывающем о вечном противостоянии славянских народов и змееподобных существ.

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