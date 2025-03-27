Умерла Лиза Джейн Смит, автор серии книг «Дневники вампира»

В возрасте 66 лет скончалась американская писательница Лиза Джейн Смит, автор серии книг «Дневники вампира». Как сообщают журналисты, Смит умерла после 10 лет борьбы с каскадными последствиями редкого аутоиммунного заболевания.

Сообщение о смерти писательницы появилось на её официальном сайте.

Её будут помнить за творческую душу, новаторскую роль в сверхъестественной литературе, щедрость, теплоту и доброе сердце.

За свою карьеру Лиза Джейн Смит написала более 29 книг. Помимо серии «Дневники вампира», она также известна по произведениям «Ночной мир», «Тёмные видения», «Запретная игра», «Дикий мир», «Ночь солнцестояния», «Сердце доблести» и трилогии «Тайный круг».