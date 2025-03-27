Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла Лиза Джейн Смит, автор серии книг «Дневники вампира»

Умерла Лиза Джейн Смит, автор серии книг «Дневники вампира»
Комментарии

В возрасте 66 лет скончалась американская писательница Лиза Джейн Смит, автор серии книг «Дневники вампира». Как сообщают журналисты, Смит умерла после 10 лет борьбы с каскадными последствиями редкого аутоиммунного заболевания.

Сообщение о смерти писательницы появилось на её официальном сайте.

Её будут помнить за творческую душу, новаторскую роль в сверхъестественной литературе, щедрость, теплоту и доброе сердце.

За свою карьеру Лиза Джейн Смит написала более 29 книг. Помимо серии «Дневники вампира», она также известна по произведениям «Ночной мир», «Тёмные видения», «Запретная игра», «Дикий мир», «Ночь солнцестояния», «Сердце доблести» и трилогии «Тайный круг».

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android