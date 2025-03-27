26 марта экшен Game of Thrones: Kingsroad по «Игре престолов» вышел в раннем доступе. Тайтл уже доступен для покупки в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netmarble.

Чтобы начать играть раньше всех, нужно приобрести один из «Наборов основателей», которые обойдутся от $ 25 до $ 90 в зависимости от издания. Ранний доступ предлагает 50 глав основной сюжетной линии, множество побочных заданий и дополнительных испытаний в поздней стадии игры.

Game of Thrones: Kingsroad — новый проект по вселенной «Игры престолов» от HBO. Ролевая игра создаётся для ПК, консолей и мобильных устройств как для одиночного, так и для кооперативного прохождения. События игры развернутся параллельно сюжету сериала, а среди главных героев будет Джон Сноу и другие персонажи саги.