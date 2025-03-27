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Хамелеон выступит главным злодеем в фильме «Человек-паук 4» — инсайдер

Хамелеон выступит главным злодеем в фильме «Человек-паук 4» — инсайдер
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Как сообщает информатор Джефф Снайдер, главным злодеем в фильме «Человек-паук 4» выступит Хамелеон. Кто воплотит роль антагониста на экране — пока не раскрывается.

Хамелеон, или Дмитрий Смердяков — мастер маскировки и шпионажа, способный имитировать внешность и голос любого человека. Он приходится братом Крэйвену-Охотнику.

Ранее авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что четвёртая часть серии может стать большим перезапуском истории Человека-паука. По его данным, Marvel может ввести абсолютно новых персонажей в жизнь Питера — это значит, что Мишель Джонсон в исполнении Зендеи и Нед Лидс в исполнении Джейкоба Баталона могут больше не вернуться во франшизу.

Премьера фильма «Человек-паук 4» в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.

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