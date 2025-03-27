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Звёздный Лорд не появится в «Мстителях: Судный день» — инсайдер

Звёздный Лорд не появится в «Мстителях: Судный день» — инсайдер
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Как сообщает информатор Джефф Снайдер, актёр Крис Пратт не вернётся к роли Звёздного Лорда в «Мстителях: Судный день». С чем это связано — инсайдер не уточнил, хотя ранее Пратт говорил, что готов вновь сыграть персонажа в киновселенной Marvel.

Главным злодеем ленты выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года.

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