В Assassin's Creed Shadows сыграли более 3 млн человек за шесть дней

Компания Ubisoft похвасталась новыми успехами Assassin's Creed Shadows — следующей части культовой серии. Авторы проекта заявили, что за шесть дней в неё сыграли более 3 млн человек.

Фото: Ubisoft

События Assassin's Creed Shadows разворачиваются в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Игра уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык есть в виде субтитров, но без озвучки.