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Фильм «Манюня: День рождения Ба» вышел онлайн

Фильм «Манюня: День рождения Ба» вышел онлайн
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27 марта состоялась цифровая премьера фильма «Манюня: День рождения Ба» — нового проекта в киновселенной «Манюни». Ленту уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Фильм «Манюня: День рождения Ба» снят по мотивам финала истории о приключениях Манюни, Каринки и Наринэ. По сюжету приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие. Родители Манюни прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошёл идеально. Но как назло всё идёт не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да ещё оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город.

К своим ролям вернулись исполнительницы главных ролей в предыдущих лентах Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. Режиссёром выступил Арман Марутян, постановщик сериала «Манюня».

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