Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: культовые ленты в стиле ИИ-мультфильмов Хаяо Миядзаки

Фото: культовые ленты в стиле ИИ-мультфильмов Хаяо Миядзаки
Комментарии

Недавно для нейросети GPT-4o вышло обновление, которое добавило в неё функцию 4o Image Generation. Свежий инструмент позволяет пользователям создавать изображения в различных художественных стилях и преобразовывать фотографии.

К примеру, нейросеть может повторить фирменный стиль мультфильмов Хаяо Миядзаки («Унесённые призраками», «Ходячий замок»). Пользователи стали массово переделывать мемы, фото, культовые фильмы и сериалы под стать творениям студии Ghibli, запустив тренд.

На изображениях снизу показано несколько примеров подобных «переделок». Причём сам Хаяо Миядзаки в 2016 году назвал ИИ-анимацию «оскорблением самой жизни».

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android