Фото: культовые ленты в стиле ИИ-мультфильмов Хаяо Миядзаки

Недавно для нейросети GPT-4o вышло обновление, которое добавило в неё функцию 4o Image Generation. Свежий инструмент позволяет пользователям создавать изображения в различных художественных стилях и преобразовывать фотографии.

К примеру, нейросеть может повторить фирменный стиль мультфильмов Хаяо Миядзаки («Унесённые призраками», «Ходячий замок»). Пользователи стали массово переделывать мемы, фото, культовые фильмы и сериалы под стать творениям студии Ghibli, запустив тренд.

На изображениях снизу показано несколько примеров подобных «переделок». Причём сам Хаяо Миядзаки в 2016 году назвал ИИ-анимацию «оскорблением самой жизни».

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI

Фото: OpenAI