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Вышел трейлер фильма «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо — релиз 26 сентября

Вышел трейлер фильма «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо — релиз 26 сентября
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Кинокомпания Warner Bros. представила полноценный трейлер фильма «Одна битва за другой» — новой картины с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Премьера приключенческой комедии состоится уже 26 сентября в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Одна битва за другой» — следующая режиссёрская работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Сюжет ленты расскажет о том, как старый полковник преследует свою жену, которая сбежала от него к мужчине по имени Боб.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

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