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Леонардо Ди Каприо создал канал на YouTube

Леонардо Ди Каприо создал канал на YouTube
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Warner Bros. показала трейлер криминального фильма «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Ролик также был опубликован на официальном YouTube-канале актёра. На момент написания материала на канал Ди Каприо подписалось около 400 человек.

Фото: YouTube

«Одна битва за другой» — следующая режиссёрская работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Сюжет ленты расскажет о том, как старый полковник преследует свою жену, которая сбежала от него к мужчине по имени Боб.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

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