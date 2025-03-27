В Call of Duty добавят Джея и Молчаливого Боба

В Call of Duty добавят культовых персонажей Джея и Молчаливого Боба из вселенной View Askewniverse. Согласно опубликованным скриншотам, герои получат по две вариации скинов: классический и альтернативный с яркими костюмами.

Фото: Activision

Фото: Activision

Судя по всему, вместе с ними в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone появится ряд тематических раскрасок для оружия. Точная дата появления Джея и Молчаливого Боба в шутерах пока не раскрывается. Наборы с героями будут продаваться во внутриигровом магазине за донатную валюту.

Ранее в Call of Duty проходила коллаборация с сериалом «Игра в кальмара». Тогда разработчики добавили несколько тематических оперативников и новые режимы в духе шоу.