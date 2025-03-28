OG представила тестовый состав по Dota 2 — ростер покинули Ceb и 23savage
Киберспортивный клуб OG объявил о глобальных изменениях в составе по Dota 2. Команду покинули три игрока — среди прочего, из «основы» снова ушёл легендарный Себастьян Ceb Дебс.
Выступления за европейский ростер также прекратили керри Ньенгнара 23savage Тирамаханон и саппорт Джиан Вей xNova Яп. Где они продолжат карьеру, пока неизвестно.
Перед отборочными к DreamLeague Season 26 клуб собрал тестовый ростер с тремя новыми игроками. Будет ли пятёрка выступать вместе на следующих турнирах, пока неизвестно.
Пробный состав OG по Dota 2:
- Стефан Ulnit Гаврила;
- Леон Nine Кирилин;
- Седрик Davai Lama Декмин;
- Тамир Daze Токпанов;
- Иван Kidaro Бондарев.
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