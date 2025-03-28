Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OG представила тестовый состав по Dota 2 — ростер покинули Ceb и 23savage

OG представила тестовый состав по Dota 2 — ростер покинули Ceb и 23savage
Комментарии

Киберспортивный клуб OG объявил о глобальных изменениях в составе по Dota 2. Команду покинули три игрока — среди прочего, из «основы» снова ушёл легендарный Себастьян Ceb Дебс.

Выступления за европейский ростер также прекратили керри Ньенгнара 23savage Тирамаханон и саппорт Джиан Вей xNova Яп. Где они продолжат карьеру, пока неизвестно.

Перед отборочными к DreamLeague Season 26 клуб собрал тестовый ростер с тремя новыми игроками. Будет ли пятёрка выступать вместе на следующих турнирах, пока неизвестно.

Пробный состав OG по Dota 2:

  • Стефан Ulnit Гаврила;
  • Леон Nine Кирилин;
  • Седрик Davai Lama Декмин;
  • Тамир Daze Токпанов;
  • Иван Kidaro Бондарев.
Материалы по теме
Эксклюзив
«Нас ждёт обновление поколений игроков»: комментатор JAM — о будущем Dota 2 и киберспорта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android