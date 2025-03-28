Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 вышел балансный патч 7.38c

В Dota 2 вышел балансный патч 7.38c
Комментарии

Ночью с 27 на 28 марта разработчики Dota 2 выпустили обновление баланса 7.38c для Dota 2. Патч содержит ряд общих изменений геймплея, а также апдейты конкретных персонажей и предметов.

Небольшим изменениям подверглась карта «Доты»: лес сил Тьмы у верхней линии, верхнее логово Рошана и нижняя линия. Были передвинуты некоторые деревья и объекты.

Из предметов немного усилен Desolator, в то же время ослаблены Mage Slayer и Revenant's Brooch. Разработчики также изменили характеристики примерно 50 персонажей.

Полный список изменений патча 7.38c в Dota 2 на русском языке можно увидеть на официальном сайте игры.

Материалы по теме
OG представила тестовый состав по Dota 2 — ростер покинули Ceb и 23savage
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android