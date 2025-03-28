BetBoom Team выбила Team Spirit в нижнюю сетку плей-офф FISSURE Universe по «Доте»

Российская BetBoom Team прошла в полуфинал верхней сетки по итогам первого игрового дня престижного онлайн-турнира FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

В первом раунде верхней сетки BB Team переиграла Team Spirit — 2:0, обе карты продолжались около часа. BetBoom сыграет следующий матч против Team Tidebound, а Team Spirit предстоит серия в нижней сетке.

После первого дня выступления в верхней сетке также продолжат Team Falcons и Gaimin Gladiators. Остальные четыре коллектива сыграют в матчах на вылет.

Фото: Liquipedia

Плей-офф-стадия FISSURE Universe Episode 4 проходит с 27 по 30 марта, общий призовой фонд составляет $ 500 тыс.