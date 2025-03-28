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Стало известно, почему Человек-паук не появится во «Мстителях: Судный день»

Стало известно, почему Человек-паук не появится во «Мстителях: Судный день»
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Недавно Marvel представила актёрский состав «Мстителей: Судный день» — хоть многие актёры вернулись к своим ролям, очень многих любимчиков экранов там не оказалось. Среди них не было и Тома Холланда, который исполняет роль Питера Паркера и Человека-паука.

По данным журналиста Джеффа Снейдера, всё дело в фильме «Человек-паук 4» — его события не просто развернутся рядом с новыми «Мстителям», нет, сюжет будет проходить параллельно «Судному дню», поэтому герой и не появится в командном фильме.

Ранее предполагалось, что Холланд пропускает «Мстителей» из-за съёмок в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана (где также должен был сняться Роберт Дауни-младший, но из-за «Мстителей» не смог).

Премьера «Человека-паука 4» состоится 31 июля 2026 года, а «Мстители: Судный день» выйдут в прокат на три месяца раньше — 1 мая 2026-го.

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