Симулятор жизни inZOI вышел в ранний доступ — игра официально доступна в России

Сегодня в раннем доступе состоялся релиз симулятора жизни inZOI, который многие называют убийцей The Sims. Игра пока доступна только на ПК, но она выйдет и на консолях после выхода из раннего доступа.

Тайтл официально доступен в России. Его цена в Steam составляет 2,4 тыс. рублей. Игра частично поддерживает русский язык: перевод завершён где-то на 53%.

Трейлер inZOI

Видео доступно на YouTube-канале inZOI. Права на видео принадлежат Krafton.

Что представляет собой inZOI? Это симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Акцент, в отличие от той же The Sims, авторы делают на реалистичной графике и детализации.