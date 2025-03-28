Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян озвучит персонажа в мультфильме «Аватар»

Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян озвучит персонажа в мультфильме «Аватар»
Комментарии

По данным издания Variety, актёр Стивен Ян озвучит одного из персонажей в полнометражном мультфильме «Аватар». Какая именно роль достанется Яну, пока можно только гадать.

Главными действующими лицами выступят знакомые герои: Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф — в картине их покажут сильно повзрослевшими.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что мультфильм продолжит сюжет оригинального шоу. О производстве проекта стало известно ещё в 2022 году, а его разработкой занимаются компании Nickelodeon Animation и Paramount Animation.

Режиссёрами выступают Уильям Мата и Лорен Монтгомери. Премьера состоится 30 января 2026 года.

Материалы по теме
«Белоснежка» — самый ненавидимый блокбастер последних лет. Заслуженно?
«Белоснежка» — самый ненавидимый блокбастер последних лет. Заслуженно?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android