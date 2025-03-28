Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян озвучит персонажа в мультфильме «Аватар»

По данным издания Variety, актёр Стивен Ян озвучит одного из персонажей в полнометражном мультфильме «Аватар». Какая именно роль достанется Яну, пока можно только гадать.

Главными действующими лицами выступят знакомые герои: Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф — в картине их покажут сильно повзрослевшими.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что мультфильм продолжит сюжет оригинального шоу. О производстве проекта стало известно ещё в 2022 году, а его разработкой занимаются компании Nickelodeon Animation и Paramount Animation.

Режиссёрами выступают Уильям Мата и Лорен Монтгомери. Премьера состоится 30 января 2026 года.