Трансляция Marvel с анонсом актёров «Мстителей: Судный день» собрала 275 млн просмотров

По данным издания Deadline, недавняя прямая трансляция с объявлением неполного актёрского состава фильма «Мстители: Судный день» собрала суммарно 275 млн просмотров и 3,1 млн упоминаний в социальных сетях. Это абсолютный рекорд по цифрам для Marvel.

Показатели «Судного дня» примерно в пять раз превышают количество просмотров трейлера «Дэдпула и Росомахи», который держал рекорд до этого времени. В Deadline также отметили, что количество зрителей на трансляции росло с каждым часом, а хэштег #AvengersDoomsday был самым популярным в соцсетях в течение нескольких часов.

Премьера «Судного дня» состоится 1 мая 2026 года, а «Мстителей 6» с подзаголовком «Секретные войны» увидим 6 мая 2027 года.