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Зак Эфрон и Уилл Феррелл сыграют главные роли в новой комедии Николаса Столлера

Зак Эфрон и Уилл Феррелл сыграют главные роли в новой комедии Николаса Столлера
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Издание Deadline сообщило, что Зак Эфрон, Уилл Феррелл и Билли Айкнер исполнят главные роли в в новой комедии Николаса Столлера.

В комедии рассказывается о молодом заключённом, только что вышедшем из тюрьмы, который берёт в заложники зал суда реалити-шоу, обвиняя судью в вынесенном ранее решении, которое, по мнению заключённого, разрушило его жизнь.

В ленте, помимо перечисленных выше актёров, также сыграют Реджина Холл и Джимми Татро. Среди продюсеров — Николас Столлер из Stoller Global Solutions и Уилл Феррелл, Джессика Элбаум и Алекс Браун из Gloria Sanchez Productions.

Даты съёмок и даты премьеры у проекта пока что нет.

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