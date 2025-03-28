Психиатр усомнился в том, что актёр Михаил Ефремов откажется от алкоголя после тюрьмы

Несколько дней назад стало известно, что актёра Михаила Ефремова выпустят из колонии 9 апреля по УДО. Напомним, Михаил отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом, за которое ему назначили 8 лет лишения свободы, однако прошло лишь 4,5 года.

В своём обращении Ефремов пообещал больше никогда не притрагиваться к алкоголю и никогда не садиться за руль автомобиля. Психиатр-нарколог Василий Шуров, в свою очередь, усомнился в словах Михаила про отказ от алкоголя.

По словам Шурова, изоляция в тюрьме не помогает людям избавиться от зависимости. Шуров подчеркнул, что не увидел у Ефремова намерения системно проработать свои психологические проблемы.