Джош Бролин может сыграть в фильме Whalefall про человека, съеденного кашалотом

Издание Deadline сообщило, что Джош Бролин, известный по «Дюне» и роли Таноса в последних частях «Мстителей», ведёт переговоры об участии в фильме Whalefall.

Лента представляет собой смесь фильмов «Марсианин» и «127 часов», в центре которой находится аквалангист, занимающийся поисками останков своего покойного отца. В один момент его проглатывает 60-тонный кашалот, и у героя есть всего один час, чтобы спастись, прежде чем у него закончится кислород. Разочаровавшись в жизни, молодой человек с удивлением обнаруживает причину жить в самом опасном и неочевидном месте.

Режиссёром назначен Брайан Даффилд («Никто тебя не спасет»), который также выступит сценаристом совместно с автором первоисточника.

Даты выхода у ленты пока нет.