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«Лучше, чем The Sims»: первые поигравшие в восторге от симулятора жизни inZOI

«Лучше, чем The Sims»: первые поигравшие в восторге от симулятора жизни inZOI
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Симулятор жизни inZOI вышел в раннем доступе на ПК сегодня утром. Игру, судя по всему, очень тепло встречают — в Steam у неё 88% положительных отзывов.

Первые поигравшие отмечают, что у The Sims появился настоящий конкурент. Геймеры хвалят графику, уровень детализации, проработанный редактор персонажа, работу ИИ и активности в мире. По мнению поигравших, ощущается, что inZOI пока «сыровата», однако у неё есть всё для того, чтобы стать хитом.

Это то, что должно было случиться, EA должна быть наказана за свой конвейер говна. Большое спасибо за русский язык и региональные цены.
Игра с крайне большим потенциалом и амбициями. Захват мимики и нейросеть — это то, от чего отваливается челюсть.
Это намного свежее и лучше, чем The Sims! Всё выглядит очень красиво. Неожиданно понравилось, как в игре выглядит еда — детализированно.

Напомним, тайтл официально вышел в России по цене в 2,4 тыс. рублей. Русский язык поддерживается частично, со временем переведут ещё больше.

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