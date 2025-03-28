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ФАС запросила у провайдеров разъяснение ситуации с доступом в дома застройщика ПИК

ФАС запросила у провайдеров разъяснение ситуации с доступом в дома застройщика ПИК
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Сообщается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила интернет-провайдерам запрос по поводу препятствий к доступу в дома застройщика ПИК.

Согласно действующему законодательству должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается.

ФАС России изучит представленную провайдерами информацию и определит факторы, которые привели к ограничению прав жильцов ЖК застройщика ПИК в выборе оператора связи.

Кроме того, служба заявила, что запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях, работающих в ЖК застройщика ПИК.

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