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Вышел финальный трейлер фэнтези «Легенды наших предков» с Юрием Колокольниковым

Вышел финальный трейлер фэнтези «Легенды наших предков» с Юрием Колокольниковым
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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила финальный трейлер фильма «Легенды наших предков». Приключенческое фэнтези выйдет в российский прокат уже 1 мая.

Видео доступно во VK-группе ID Production. Права на видео принадлежат ID Production

Фильм расскажет о репортёре, который по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где он услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

Режиссёром картины выступает Иван Соснин («Пришелец»), а главные роли в фильме сыграли Александр Яценко («Мастер и Маргарита»), Антон Кузнецов («Лётчик»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Марьяна Спивак («Нелюбовь»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и другие актёры.

Постер фильма «Легенды наших предков»

Фото: «Атмосфера кино»

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