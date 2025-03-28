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«Микки 17» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в марте

«Микки 17» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в марте
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стала фантастическая драма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном — несмотря на отсутствие качественной цифровой копии в Сети. На второй строчке оказался блокбастер «Электрический штат» от Netflix, а замкнул тройку «Капитан Америка: Новый мир», который также пока не выходил на стримингах в высоком качестве.

В топ-10 также вошли «Бруталист» с Эдрианом Броуди, фантастика «Ущелье» от Apple и британский хоррор «Абсолютный хищник».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2025 года

  1. «Микки 17».
  2. «Электрический штат».
  3. «Капитан Америка: Новый мир».
  4. «Бруталист».
  5. «Контратака».
  6. «Ущелье».
  7. «Рейс навылет».
  8. «Путь рыцаря».
  9. «Компаньон».
  10. «Абсолютный хищник».
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