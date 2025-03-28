«Микки 17» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в марте

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стала фантастическая драма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном — несмотря на отсутствие качественной цифровой копии в Сети. На второй строчке оказался блокбастер «Электрический штат» от Netflix, а замкнул тройку «Капитан Америка: Новый мир», который также пока не выходил на стримингах в высоком качестве.

В топ-10 также вошли «Бруталист» с Эдрианом Броуди, фантастика «Ущелье» от Apple и британский хоррор «Абсолютный хищник».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2025 года