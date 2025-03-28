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Жители России стали реже менять iPhone на устройства других брендов

Жители России стали реже менять iPhone на устройства других брендов
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По данным МТС, каждый пятый россиянин, владеющий iPhone, при обновлении смартфона в 2024 году отдаёт предпочтение устройствам на операционной системе Android.

В текущем году 80% владельцев iPhone в России остались верны бренду Apple, обновив свои устройства на новые модели Apple. Это заметно выше показателя 2023 года, когда лояльность к Apple демонстрировали 59% пользователей. Иными словами, россияне стали реже менять iPhone на устройства других брендов.

Однако 20% пользователей iPhone в России всё же переходят на Android-смартфоны при покупке нового устройства. Лидером по-прежнему остаётся Xiaomi, а Samsung занимает второе место.

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