Жители России стали реже менять iPhone на устройства других брендов

По данным МТС, каждый пятый россиянин, владеющий iPhone, при обновлении смартфона в 2024 году отдаёт предпочтение устройствам на операционной системе Android.

В текущем году 80% владельцев iPhone в России остались верны бренду Apple, обновив свои устройства на новые модели Apple. Это заметно выше показателя 2023 года, когда лояльность к Apple демонстрировали 59% пользователей. Иными словами, россияне стали реже менять iPhone на устройства других брендов.

Однако 20% пользователей iPhone в России всё же переходят на Android-смартфоны при покупке нового устройства. Лидером по-прежнему остаётся Xiaomi, а Samsung занимает второе место.