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Трейлер «Пункта назначения 6» собрал 178 млн просмотров за сутки — больше только у «Оно»

Трейлер «Пункта назначения 6» собрал 178 млн просмотров за сутки — больше только у «Оно»
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Как сообщает издание Deadline, дебютный трейлер фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» собрал около 178 млн просмотров за первые 24 часа. Это второй самый популярный ролик в истории жанра, который массово смотрят на YouTube, в TikTok и на других платформах.

Лучше себя показал только дебютный трейлер фильма «Оно» с Биллом Скарсгардом, который в 2017 году собрал 197 млн просмотров за тот же срок. Тогда это вылилось в рекордные для жанра сборы в $ 702 млн, поэтому новый «Пункт назначения» наверняка также окажется очень популярен в кинотеатрах.

Премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» состоится уже 16 мая. Релиз ленты приурочат к 25-летию франшизы.

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