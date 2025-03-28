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Русский язык вошёл в тройку самых популярных языков в Steam — лидирует китайский

Русский язык вошёл в тройку самых популярных языков в Steam — лидирует китайский
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Аналитики GameDiscoverCo поделились данными о распределении языков в Steam. Русский язык оказался в топ-3 языков площадки Valve. Впрочем, он почти всегда был в лидирующих позициях.

Удивляет то, что самым востребованным языком в Steam оказался упрощённый китайский с долей в 33,7%. После него идёт английский с долей в 33,5%, а следом — русский (у него 8,2%).

Фото: Valve

Появилась и другая статистика: так, в раннем доступе Steam находится около 14 тыс. игр, из них больше половины проводят в раннем доступе меньше года. По словам Valve, всего за 2024 год в раннем доступе площадки Valve вышло примерно 2,8 тыс. игр.

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