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Игру inZOI (Инзой) в стиле Sims слили на торренты

Симулятор жизни inZOI слили на торренты в день релиза
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28 марта состоялся релиз inZOI — симулятора жизни от корейского издателя Krafton. Игра доступна в том числе в российском Steam в формате раннего доступа, в котором тайтл пробудет как минимум до конца 2025 года.

Спустя несколько минут после выхода inZOI также оказался на торрентах. Дело в том, что игра не оснащена антипиратской защитой Denuvo, что позволило пиратам быстро взломать проект и отвязать её от онлайн-сервисов. Это было взвешенное решение разработчиков, которое они приняли для повышения производительности и стабильной работы модификаций от сообщества.

inZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Среди главных отличий от культовой серии ЕА — глубокая симуляция окружающего мира, тонна геймплейных возможностей и поддержка модификаций сообщества. Сейчас у игры 87% положительных отзывов на основе более чем 2000 обзоров.

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