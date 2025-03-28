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Автор сериала «Андор» хотел бы увидеть ситком и фильм ужасов по «Звёздным войнам»

Автор сериала «Андор» хотел бы увидеть ситком и фильм ужасов по «Звёздным войнам»
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Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой поделился своим мнением о будущем «Звёздных войн». Автор одного из самых высокооценённых проектов по культовой вселенной был бы очень рад, если бы по франшизе начали выходить произведения самых разных жанров, а не только приключенческие боевики.

Гилрой заявил, что его команде удалось снять политический триллер, а в конце 2024 года вышла «Опорная команда» в духе ранних сезонов «Очень странных дел». Шоураннер хотел бы увидеть по вселенной ситком или фильм ужасов.

Я надеюсь, что мы своим примером в «Андоре» показали, что по «Звёздным войнам» можно снимать нечто, что подтолкнёт людей к созданию чего-то другого. Я всегда фантазировал, что шоу подготовит почву для чего-то нового, что кто-то сможет снять ситком или фильм ужасов по вселенной. А почему бы и нет? Мы очень усердно работали над «Андором», чтобы показать своё видение вселенной. И теперь черёд других людей найти свой путь в других жанрах.

Второй сезон «Андора» будет единственным крупным проектом по «Звёздным войнам» в 2025 году. Премьера шоу состоится 22 апреля — еженедельно будут выходить сразу три эпизода.

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