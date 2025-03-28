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Мэттью Макконахи развеял слухи про отказ от главной роли в «Титанике»

Мэттью Макконахи развеял слухи про отказ от главной роли в «Титанике»
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Американский актёр Мэттью Макконахи рассказал о ситуации с прослушиванием в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Долгие годы в Сети ходили слухи, что звезда «Интерстеллара» получил главную роль, однако по какой-то причине отказался от неё в пользу «Контакта» и других картин.

Видео доступно на YouTube-канале ZachTillman-m3f. Права на видео принадлежат NBC.

Как вспомнил Макконахи, он действительно вышел с прослушивания с чувством, что получил роль. Продюсеры ленты сказали, что ищут актёра именно такого плана. Однако затем Макконахи так и не перезвонили, хотя в СМИ появилась информация, что он сам отказался играть роль Джека Доусона, поэтому роль перешла к Леонардо Ди Каприо.

Прослушивание прошло отлично. Настолько отлично, что мне сказали: «Это именно то, что нам нужно». А потом появился слух, что я получил роль, но отказался от неё. Но нет, я так и не получил роль, но фильм отлично сработал и с Леонардо Ди Каприо.

Мэттью предположил, что более молодой Лео подошёл Кэмерону больше, поэтому его и взяли на главную роль.

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