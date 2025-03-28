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Звезде «Аноры» Майки Мэдисон предложили главную роль в фильме по Resident Evil

Звезде «Аноры» Майки Мэдисон предложили главную роль в фильме по Resident Evil
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Как сообщает издание Puck News, американской актрисе Майки Мэдисон предложили сыграть главную роль в будущей адаптации «Обители зла». Звезда «Аноры» может появиться в одной из самых популярных зомби-франшиз Голливуда, если её устроит контракт.

У Мэдисон уже есть опыт игры в хоррорах — она снималась в перезапуске «Крика» 2022 года. Ожидается, что новый фильм будет полноценным хоррором в духе первых частей культовой серии, поэтому шансы на участие актрисы в ленте очень высоки, отмечают журналисты.

Сюжет ленты расскажет историю неудачливого курьера, которому поручают доставить важную посылку в больницу. Однако во время выполнения задания молодой человек обнаруживает, что люди вокруг него превратились в опасных зомби.

Режиссёром будущей ленты станет Зак Креггер, снявший высокооценённый фильм ужасов «Варвар». Съёмки фильма стартуют осенью, а премьера новой «Обители зла» намечена на 18 сентября 2026 года.

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