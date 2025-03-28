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Бюджет скандальной «Белоснежки» составил гигантские $ 350 млн — СМИ

Бюджет скандальной «Белоснежки» составил гигантские $ 350 млн — СМИ
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«Белоснежка» уже стала одним из самых неоднозначных фильмов Disney. Ремейк знаменитой сказки столкнулся с критикой сообщества ещё до премьеры — после политических высказываний главных звёзд ленты Рэйчел Зеглер и Галь Гадот, а также критики от Питера Динклейджа по поводу кастинга актёров-карликов.

За первую неделю лента собрала в прокате скромные $ 94 млн, хотя прогнозы были несколько выше. По данным New York Times, картина готовится к полному провалу в кинотеатрах из-за гигантского бюджета в $ 350 млн. В эту сумму входят задержки производства во времена пандемии, а также множественные досъёмки на протяжении последних лет.

Чтобы окупиться, ленте нужно собрать около $ 800 млн. И после дебютного уикенда эта цифра кажется фантастической, особенно если учитывать скандалы вокруг фильма в Сети. Инсайдеры считают, что «Белоснежка» станет одним из крупнейших провалов в истории кино и вряд ли отобьёт хотя бы половину затрат в прокате.

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