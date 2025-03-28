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Автор «Джона Уика» может снять нового «Блэйда» с Махершалой Али — инсайдер

Автор «Джона Уика» может снять нового «Блэйда» с Махершалой Али — инсайдер
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Как сообщает информатор Джефф Снайдер, новым режиссёром следующего «Блэйда» может выступить Чад Стахелски (серия «Джон Уик»). Однако инсайдер отметил, что соглашение между постановщиком и Marvel Studios пока не подписано.

До этого журналисты сообщили, что план Marvel Studios состоит в том, чтобы показать в ленте взаимодействие двух версий Блэйда: в исполнении Махершалы Али и Уэсли Снайпса, который играл персонажа в оригинальной трилогии.

Напомним, в производство нового «Блэйда» активно вовлечён Махершала Али, который исполнит главную роль. Ранее говорилось, что актёр хочет выпустить картину на уровне «Чёрной пантеры», собравшей более $ 1 млрд.

Сейчас у «Блэйда» нет даже примерной даты выхода, хотя его анонсировали ещё в 2019 году. Актуальный сценарий картины пишет Майкл Грин («Логан»).

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