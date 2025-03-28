«Переходный возраст» может получить второй сезон в виде антологии

Сериал «Переходный возраст» от Netflix стал абсолютным хитом, собрав 66,3 млн просмотров за первые 11 дней. Тем самым шоу смогло поставить рекорд для мини-сериалов в стриминговом сервисе.

В связи с невероятными показателями проекта продюсер сериала Стивен Грэм пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора он заявил, что шоу может получить второй сезон и стать антологией, рассказав другую историю в подобной стилистике.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с сущим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прекращается ни на секунду.